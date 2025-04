Al via lo sfalcio dell'erba a Santa Croce, il calendario degli interventi

Con l'arrivo, anche se graduale della bella stagione l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno torna a pianificare il taglio dell'erba. Complessivamente sono stati stanziati poco più di 36mila euro per la prima falciatura, che però segue un calendario prestabilito dagli uffici e dall'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri. Al momento sono stati utilizzati della spesa complessiva circa 23mila euro.

"Un’amministrazione – dice infatti Oliveri - per raggiungere degli obiettivi deve organizzarsi e redigere un programma anche in base a delle priorità e così abbiamo fatto per il taglio dell’erba. I lavori sono già iniziati dalla settimana scorsa, con lo sfalcio alle scuole, poi seguiranno i parchi con i giochi e dopo i parchi senza giochi, il verde a Staffoli, gli spazi verdi agli edifici pubblici, lo sgambatoio, l'erba sui marciapiedi e per ultima la zona industriale. Tutto questo naturalmente se le condizioni meteo non rallentano le operazioni di sfalcio. Sicuramente non accontenteremo subito tutti i cittadini che hanno l’erba sui marciapiedi, visto le segnalazioni che arrivano, ma purtroppo non è possibile procedere diversamente senza una programmazione, ma proprio per questo chiedo a tutti di avere un po' di pazienza, sicuramente arriveremo anche davanti casa vostra".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno