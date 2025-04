Alluvione, siAmo Capraia e Limite: "A distanza di giorni restano accumuli materiale vegetale"

Ci duole rilevare come all'attuale amministrazione Giunti ter, che ricordiamo essere nel suo esecutivo quasi immutata rispetto alla precedente, abbia perso la grande occasione di riferire ufficialmente in Coniglio Comunale, rimandando nei fatti quello di marzo 2025 in cui avrebbe potuto partecipare la cittadinanza e le minoranze degli eventi del 14 marzo. Noi del Centrodestra il Consiglio Comunale riteniamo che il Consiglio Comunale sia il luogo del confronto politico che, diciamocelo francamente, a Capraia e Limite non ha quasi mai richiesto più di un paio d'ore di svolgimento.

È nostro parere elevare questo richiamo al confronto, unico vero comun denominatore del dibattito che deve avvenire nell'aula consigliare, verso di cui ogni componente deve dimostrare il giusto e dovuto rispetto istituzionale in nome della cotanta richiamata democrazia sempre pendente sulle labbra di chi amministra. Oltre alla scelta del Sindaco, che funge anche da Presidente del Consiglio Comunale, rappresentiamo che anche il gruppo consiliare di maggioranza ha espresso il suo assenso al rimando della riunione per "agevolare" l'amministrazione e gli amministratori nella gestione degli eventi occorsi.

Abbiamo depositato un'accurata Interrogazione in merito alla gestione dell'evento cercando di capire come il Consorzio di Bonifica abbia intenzione di operare, visto che ad oggi risultano filmati e foto attuali in cui, a distanza di giorni, restano accumuli di materiale vegetale che, in caso di nuova perturbazione, potrebbero creare ostacoli ai corsi d'acqua. Infine, e non per ultimo, esterniamo la nostra vicinanza alle famiglie duramente colpite dagli eventi meteorologici e, senza rancore, un augurio ai nostri amministratori di tutti i livelli affinché possano colmare le perdite subite mediante la buona amministrazione a cui sono tenuti ad adempiere.

siAMO Capraia e Limite