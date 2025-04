Importante premio per l'azienda empolese Le Antiche Mura

Le Antiche Mura, azienda di produzione cosmetici conto terzi con sede in via Sottopoggio a San Giusto a Empoli, premiata ai "BQF UK Excellence Awards". L'importante realtà produttiva empolese, fondata da Stefania Caparrini, ha ricevuto un premio speciale denominato "Exceptional Excellence Award" nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, assegnati ogni anno dalla British Quality Foundation (BQF) per riconoscere e celebrare l'eccellenza nelle organizzazioni. Organizzazioni impegnate fra l’altro nel promuovere la cultura dell'uguaglianza e dell'inclusione e con essa la salute e il benessere dei propri dipendenti, come nel caso de Le Antiche Mura.

A conquistare la giuria, tanto da spingerla a istituire un premio speciale, la storia di Bijoux Wetchonga, una delle dipendenti dell'azienda. Una storia di grande sofferenza e di riscatto grazie all'impegno personale della donna originaria del Congo, anche mamma di due bambini e di una bambina, con un passato di violenza familiare. Una donna che ha saputo prendere in mano la sua vita, aiutata anche da incontri determinanti come quello con le volontarie del Centro Aiuto Donna Lilith e con gli operatori del Centro per l'Impiego. Un cammino che l'ha portata all'azienda Le Antiche Mura, da sempre attenta alle necessità della comunità in cui dal 2009 ha messo radici. In azienda Bijoux ha iniziato a lavorare, passo fondamentale per guadagnare l'autonomia economica per se stessa e i suoi figli, ma ha anche imparato ad andare in bicicletta per potersi spostare liberamente, grazie ai colleghi che dopo il mezzo le hanno dato anche lezioni su come si guidasse, e poi a guidare l'auto fino ad arrivare a rendere realtà il sogno di una casa per sé e i suoi piccoli. Mai da sola, sempre con al fianco una grande famiglia di colleghi e colleghe.

Un esempio, non il solo, del significato che fare impresa ha per Stefania Caparrini, presente alla cerimonia di consegna di BQF Awards che si è tenuta giovedì 27 marzo 2025 al Wembley Stadium a Londra, alla presenza di Sua Altezza Reale la Principessa Anna: proprio la Principessa ha consegnato l'Exceptional Excellence Award alla fondatrice de Le Antiche Mura. Un premio speciale assegnato all'azienda empolese "che ha portato la cura dei dipendenti a un livello completamente nuovo" rappresentando "un fulgido esempio di leadership autentica e compassionevole”.

Grande l'emozione e la gratitudine da parte dell'azienda e della stessa Bijoux. "Questo premio è una lezione di vita, perché mi ha insegnato che bisogna sempre credere in se stessi, avere determinazione e metterci in gioco accogliendo l' opportunità che ci viene data - sottolinea Bijoux Wetchonga - In questo modo, abbiamo la possibilità di trasformare un passato triste in un bel presente e in un futuro pieno di belle cose ed emozioni. La mia vita ha avuto tanti cambiamenti positivi: sono partita dal nulla per avere tutto ciò che ho, oggi direi che sono soddisfatta del mio percorso però sono stato fortunata a trovare persone che hanno creduto in me. E per questo sono grata a ciascuna di loro in particolare a Stefania Caparrini, la mia direttrice. Dico questo perché, da quando ci siamo conosciute, mi ha preso per mano e mi ha accompagnata fino a qui, nonostante le mie responsabilità di madre con tre figli e separata. Questo premio corona la tanta strada fatta insieme”.

“Questo premio ci permette di dare voce a una cultura aziendale che vive all’interno de Le Antiche Mura e che si nutre di comprensione e sostegno - sottolinea Stefania Caparrini - Una storia fatta da persone che, come tessere di un mosaico, si incastrano per formare un disegno comune che parla di ascolto e di aiuto. Una storia che si nutre di un’umanità contagiosa, quella che si respira fra i ragazzi e le ragazze della nostra azienda, che ringrazio con tutto il cuore. Un’umanità che si propaga dall’uno all’altro come cerchi in un lago dove hai gettato un sasso. E la storia di Bjoux mi emoziona ogni volta perché, nella fragilità del dolore e della difficoltà, ha trovato il coraggio e la forza di affrontare il quotidiano. Questo riconoscimento ci permette di sensibilizzare tutte quelle donne che subiscono violenza, ci permette di dire loro che se ne può uscire, che non è mai tardi per reagire e che è necessario lottare nel nome della vita che ci è stata donata. Un pensiero di stima e un grazie al nostro mentore Lean, Andrea Greco, che ha colto nella nostra realtà un seme che poteva germogliare”.

Fonte: Ufficio stampa