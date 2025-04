Lutto nel calcio senese: a 25 anni è scomparso Brian Rodriguez

Se ne è andato a soli 25 anni Brian Esteveen Rodriguez, giovane calciatore della provincia di Siena. Giocava nel Nuova Polisportiva Serre di Rapolano, è scomparso a causa di una malattia che se lo è portato via in pochi mesi.

Aveva giocato molto tra Promozione e Eccellenza, anche nel Montalcino e nel Rapolano, veniva considerato una persona simpatica ed educata. Tane squadre lo stanno ricordando in questo momento sui social network.

Questo il messaggio del Serre su Facebook: "Mai avremmo voluto scrivere queste parole. Parole dolorose, difficili da partorire e farsene una ragione. Caro Brian Esteveen, eri uno dei nostri ragazzi, uno della nostra famiglia allargata da tutti benvoluto. L’unica difficoltà è stata scrivere le distinte per le partite col tuo nome per esteso... Ragazzo perbene, educato, rispettoso e rispettato. Atleta notevole e amico fantastico, sempre disponibile e dal sorriso contagioso. Una terribile malattia ti ha portato via a 25 anni appena compiuti, senza ingiustamente permetterti di realizzare tutti i sogni che avevi nel cassetto e di cui abbiamo spesso discusso insieme... e impedendo di incrociare le nostre vite ancora per tanto tempo, nella vita e nello sport che tanto adoravi. Siamo increduli e terribilmente sconfortati. Non ti dimenticheremo mai. Sentite condoglianze ai tuoi cari. Riposa in pace, dolce guerriero!".