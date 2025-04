Cade da una scala mentre lavora, operaio in codice rosso

Un 51enne, impegnato in lavori di falegnameria in una casa a Pescia, è caduto a terra da una scala, facendo un volo di circa due metri. Dipendente di una impresa, l'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Pistoia.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto questa mattina (martedì 1 aprile) attorno alle 10, sono intervenuti i sanitari del 118 e, per gli accertamenti del caso, il personale della medicina del lavoro.

