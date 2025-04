Un grosso pino è caduto questo pomeriggio a Firenze, finendo per appoggiarsi ad un'abitazione. È successo in via Simone Martini dove, intorno alle 15.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest.

La squadra è intervenuta con un'autoscala e un'autogru per mantenere in sicurezza la pianta, durante i tagli e la successiva rimozione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.