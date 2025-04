Uno spazio per le donne per ricominciare: a Montespertoli 'La Casa di Monica'

Sarà inaugurata sabato 12 aprile alle ore 18:00, in Viale Risorgimento 35 a Montespertoli, “La Casa di Monica – Un luogo sicuro per ricominciare”, un nuovo progetto di co-housing promosso dalla Croce d’Oro di Montespertoli, in collaborazione con il Comune di Montespertoli e con il contributo di Fondazione CRF.

“La Casa di Monica” rappresenta un importante tassello nelle politiche di sostegno all’autonomia delle donne vittime di violenza: non è una casa rifugio ma uno spazio abitativo dedicato alla fase conclusiva del percorso di fuoriuscita dalla violenza, pensato per accompagnare le donne – anche con figli – verso il pieno reinserimento nella società e nell’autonomia abitativa e lavorativa.

L’appartamento, composto da tre camere con cucina e altri locali in comune, sarà uno spazio di accoglienza, condivisione e sostegno, dove la solidarietà si traduce in un aiuto concreto per il reinserimento sociale e abitativo. Sarà gestito dalle volontarie dello sportello satellite Lilith della Croce D’Oro.

“Il progetto è stato dedicato a Monica Certini, volontaria della Croce d’Oro di Montespertoli, che ha saputo incarnare con passione e costanza i valori del volontariato, fino a quando la malattia non l’ha sottratta alla sua comunità. La Casa di Monica porta il suo nome per ricordare e raccontarne lo spirito, attraverso un impegno concreto, che ogni giorno la nostra associazione svolge sul territorio.” Dichiara il presidente della P.A. Croce d’oro, Mariano Falcini.

“Questo progetto incarna i valori di solidarietà e sostegno che ci contraddistinguono, offrendo un rifugio sicuro e un trampolino di lancio per donne che hanno subito violenza.” - aggiunge l’Assessora al sociale, Ottavia Viti - “Dedicare questo spazio a Monica Certini, una volontaria che ha dedicato la sua vita al bene comune, è un modo per onorare la sua memoria e continuare il suo prezioso lavoro. Ringrazio la Croce d'Oro di Montespertoli con il proprio sportello satellite Lilith per la collaborazione e il loro impegno in questa iniziativa.”

L’intera gestione della casa sarà curata dalle volontarie dello sportello satellite Lilith di Montespertoli. Dopo l’inaugurazione, seguirà un buffet aperto a tutti i partecipanti.

Fonte: Comune di Montespertoli

Notizie correlate