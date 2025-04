Case a un euro contro lo spopolamento: Villa Basilica ci prova

Case a un euro a Villa Basilica? Sì, si può. Grazie alla mozione approvata in consiglio comunale, sarà possibile acquistare alla cifra simbolica di un euro immobili di cui i proprietari intendano disfarsi. Con un obiettivo: invertire la tendenza alla spopolamento e favorire il ritorno o l’arrivo di nuove persone a Villa Basilica.

“Ovviamente - spiega il sindaco Giordano Ballini - chi acquista con questa modalità si assume un impegno sul quale vigileremo noi come amministratori. L’impegno è quello di recuperare gli immobili, rimetterli in sesto e, soprattutto, non abbandonarli nuovamente. Il tema dello spopolamento dei borghi e dei piccoli centri non è affatto secondario: è importante intervenire con urgenza per non trovarsi ad avere frazioni e paesi fantasma. Vogliamo rilanciare il territorio e tra le tante iniziative che abbiamo messo in piedi c’è anche questa, che avevamo annunciato durante la campagna elettorale”.

Il percorso è solo all’inizio: adesso si dovrà procedere con professionisti del settore immobiliare per individuare gli immobili e gli acquirenti e monitorare il corso delle compra-vendite. Gli immobili che rientreranno nella strategia, infatti, non dovranno essere oggetto di controversie di vicinato e non dovranno richiedere interventi per porre rimedio a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

