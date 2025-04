Dodicimila metri quadrati di nuove asfaltature nel quartiere di Santa Maria

Hanno preso il via con l’inizio di questa settimana una serie di interventi di asfaltatura nel quartiere di Santa Maria. Si tratta di oltre 12 mila metri quadrati che interessano alcune arterie del centro storico, per un investimento di circa 250 mila euro, in continuità con altri lavori effettuati in passato.

In questo momento l’intervento è in corso in via Santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Cavallotti e lungarno Pacinotti, dando continuità alle recenti riqualificazioni che hanno riguardato il rifacimento dei lastricati adiacenti (in fase di ultimazione i lavori in via Volta, terminati in via dei Mille, via dell’Arancio, via Trento e via San Nicola). Si tratta di un intervento che porterà alla riqualificazione di 4 mila metri quadrati di manto stradale. Nuovo asfalto anche in via Savi poi il cantiere si sposterà in via Magenta, quindi in via Trieste poi in via Risorgimento, via Nicola Pisano e successivamente, nella fase finale del mese di aprile, in Via Roma (nel tratto tra via Risorgimento e via Savi) per un totale di quasi 8500 metri quadrati di nuovi asfalti.

Questi interventi si inseriscono in una strategia a lungo termine che mira al miglioramento della viabilità e alla sicurezza dei cittadini. La realizzazione di queste opere proseguirà con l’auspicio di ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti, considerando le ordinanze che si sono rese necessarie nelle strade interessate con restringimento della carreggiata e divieto di sosta per il periodo dei lavori.