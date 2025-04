Gira vota e firria, alla Sala Banti uno spettacolo di canti e musica sulla Sicilia come metafora

L’associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura e la Cooperativa New Naif in collaborazione con il Comune di Montemurlo ed il sostegno del Circolo Tamare Meucci di Montemurlo presentano Gira Vota e Firria, uno spettacolo di narrazione canti e musica sulla Sicilia come metafora di Rosalia Billeci con Rosalia Billeci e Giovanni Culotta, cant’attori Tobia Vaccaro, chitarra e Firria” di Rosalia Billeci. L'appuntamento è per il 6 aprile ore 16,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà, 3 Montemurlo).

“Sicilia: Gira, Vota e Firria, una storia che riguarda tutti” è una metafora di un’Italia intera. Uno spettacolo che, come dice l’autrice, ci fa girare in tondo, come il detto siciliano “gira, vota e firria”, per farci ritrovare sempre al punto di partenza. Ma non è un giro a vuoto, è un viaggio nella nostra storia, nelle manipolazioni di mafia, chiesa, stato e America, per capire che il problema non sono i siciliani, ma un sistema che decide per noi. Uno spettacolo che, con ironia e musica, invita a riconoscerci in questa terra, a non cadere nelle trappole del potere e a combattere per il nostro futuro. Lo spettacolo è organizzato da Atto Primo, associazione che si occupa di tematiche ambientali e della salute, dell’acqua pubblica, della difesa dei territori, del paesaggio e molto altro. La New Naif invece offre ai propri ospiti (ragazzi con disabilità medio-grave) numerose attività occupazionali e di socializzazione, finalizzate al raggiungimento delle autonomie necessarie per una qualità di vita migliore.

Spettacolo con donazione libera. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a 1attoprimo@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo

