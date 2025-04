Il rettorato si illumina di blu per la Giornata della consapevolezza sull'Autismo

Mercoledì 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il rettorato dell'Università di Firenze si illuminerà di blu, il colore divenuto simbolo di questo particolare disturbo su iniziativa dell'associazione Autism Speaks per la sua capacità di evocare un senso di sicurezza e bisogno di conoscenza.

La giornata è stata istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per offrire un momento di riflessione sui bisogni e sul rispetto dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico.

L'autismo, o disturbo dello spettro autistico (ASD), si riferisce a un'ampia gamma di condizioni caratterizzate da difficoltà nelle abilità sociali, nel linguaggio e nella comunicazione non verbale e da comportamenti ripetitivi.

In Italia, secondo l'Osservatorio Nazionale Autismo - Istituto Superiore di Sanità, un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico, con i maschi colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Nel resto dell'Europa, la prevalenza del disturbo varia da 0,63% in Danimarca e Svezia, a 1,16% nel Regno Unito. Negli Stati Uniti la prevalenza è cresciuta significativamente negli ultimi 20 anni, passando da 0,67% nel 2000 (1 su 150), a 2,3% nel 2018 (1 su 44) a 2,8% bambini di 8 anni (1 su 36) nel 2020.

