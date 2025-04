Il sindaco di Lamporecchio sulle frane a San Baronto: "Emergenza nazionale e ristori"

“Alle famiglie ed alle aziende coinvolte nelle frane di San Baronto servono risposte concrete. Abbiamo chiesto alla Regione Toscana, nella figura del suo presidente Eugenio Giani, di chiedere al Governo, con urgenza, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e l’assegnazione dei ristori per tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità”. Questa la dichiarazione del sindaco di Lamporecchio, Anna Trassi, rilasciata in occasione della visita a San Baronto da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, avvenuta nella giornata odierna.

Un dialogo continuo, quello tra l’Amministrazione di Lamporecchio e le istituzioni regionali e provinciali, intercorso in modo costante dal momento in cui si è verificato il primo evento, il 14 febbraio.

“Il Comune si è attivato in somma urgenza a favore delle famiglie evacuate dalle zone colpite, assegnando loro una sistemazione e provvedendo ai fabbisogni fin dalla prima ora, oltre a garantire agli studenti e persone fragili bus navette, a loro disposizione per le necessità primarie – ha proseguito Anna Trassi - tengo a ricordare che Lamporecchio è il secondo comune della provincia di Pistoia per numero di presenze turistiche, con attività ricettive che, in vista della stagione estiva, saranno chiamate ad ovviare a questo enorme problema. L’interruzione della SP9, dovuta alle frane, rappresenta una problematica rilevante anche in termini emergenziali, con famiglie che, per eventuali necessità, sono e saranno costrette a rivolgersi ai sanitari dell’ospedale di Empoli, allungando sensibilmente i tempi di intervento. La presenza di Giovanni Massini, direttore difesa del suolo e protezione civile, conferma la volontà delle istituzioni regionali di intervenire, valutando la gravità dell’evento. Tutto questo è frutto di un dialogo costruttivo instaurato tra la Regione Toscana e le amministrazioni coinvolte”.

