Libere e liberi professionisti, altri 3 milioni per voucher formativi

La Toscana continua a investire sull’aggiornamento e il rafforzamento delle competenza di libere e liberi professionisti. Dopo l’avviso di un anno mezzo fa che ha visto finanziate con circa 3 milioni di euro circa 1200 voucher, è uscito un nuovo bando che mette a disposizione altri 3 milioni di euro per voucher formativi individuali, sempre avvalendosi di risorse del Fondo Sociale Europeo + 2021-2027.

Il nuovo bando è on line e resterà aperto fino a mezzogiorno del 16 maggio prossimo.

“In questa legislatura abbiamo notevolmente rafforzato il nostro impegno sulla formazione, e la grande partecipazione al precedente bando ci ha confermato l'importanza di investire sulla formazione di libere professioniste e liberi professionisti" spiega l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, che è anche presidente della Commissione regionale soggetti professionali "Una scelta che abbiamo condiviso con la Commissione regionale soggetti professionali e con la Commissione regionale permanente tripartita, perché crediamo che il confronto e la concertazione rappresentino un valore aggiunto". “Oggi c'è molta più consapevolezza della necessità di continuare a formarsi anche quando già si lavora, per aggiornare e rafforzare le proprie competenze - prosegue Nardini - questa è un’esigenza molto sentita da professioniste e professionisti e costituisce anche un’occasione per innovare e garantire la possibilità di crescita professionale a chi già lavora."

L’avviso – inserito nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani - è rivolto a professioniste e professionisti attivi in Toscana che esercitano attività intellettuale, sia in possesso di partita Iva sia senza partita Iva individuale purché esercitino in forma associata o societaria. Devono essere inoltre iscritte e iscritti ad albi di ordini o collegi professionali o ad associazioni professionali, oppure alla gestione separata dell’Inps.

Sono finanziabili le spese sostenute per corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana e anche da altre Regioni (solo in casi espressamente motivati e comprovanti che il medesimo corso non sia svolto nel territorio della Regione Toscana), nonché da Ordini professionali, Collegi professionali, associazioni professionali. Ammesse anche le spese per le singole annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del MIUR, per i corsi di alta formazione erogati dalle Università italiane e dalle Scuole di alta formazione riconosciute da Ordini e Collegi e/o da AGENAS

(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali); per Master universitari di I e II livello in Italia e all'estero.

Il voucher riconoscerà un finanziamento massimo di 113 ore di formazione (26,51 euro per ora/formazione a partecipante).

Non sono ammissibili corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro né la mera partecipazione a seminari e convegni.

I percorsi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, ad esclusione dei Master universitari e dell’ultimo anno della Scuola di specializzazione per i quali si tiene conto della durata effettiva che non dovrà superare i 18 mesi.

L’avviso consultabile al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/-/finanziamento-di-voucher-formativi-individuali-per-professioniste-e-professionisti-annualità-2025

e sul sito di Giovanisì: www.giovanisi.it.

Fonte: Regione Toscana