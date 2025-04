Muore a 16 anni a Montopoli ribaltandosi col trattore

Un dramma si è consumato a Montopoli in Val d'Arno, in località Chiecina, vicino Palaia. Un 16enne è morto dopo essersi ribaltato col trattore alla guida nei campi di famiglia. Il giovane si sarebbe ribaltato, sarebbe finito in un fosso e sarebbe rimasto schiacciato. Il fatto è avvenuto verso le 20 di lunedì 31 marzo.

Il 16enne studiava a Pontedera, era conosciuto in zona. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno estratto il corpo dalle lamiere per consegnarlo ai sanitari inviati dal 118, ma per lui non c'è stato niente da fare.

"Purtroppo abbiamo appena appreso di un incidente tra il nostro comune e quello di Palaia in zona Chiecina. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita sotto ad un trattore. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità" sono le parole della sindaca montopolese Linda Vanni.

Notizie correlate