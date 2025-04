Orentano piange una sua figura storica, è scomparso Marino Toti

Orentano, frazione del comune di Castelfranco di Sotto, è in lutto per la scomparsa di Marino Toti. Figura importante di Orentano, è stato da sempre impegnato nelle associazioni e nelle manifestazioni locali, era l'anima della frazione e in molti lo consideravano quasi una sorta di "archivio".

Toti è stato presidente della squadra di calcio, fondatore dell'Ente Carnevale, del gruppo donatori di Sangue Fratres, del circolo Acli, attivo nella banda "La Ranocchia", e poi consigliere comunale eletto con la Democrazia Cristiana dal 1975 al 1985, presidente del consiglio di circoscrizione delle frazioni dal 1985 al 1995. Ha lavorato come artigiano.

A ricordarlo sui social è Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco dal 2014 al 2024, figlio di Marino Toti: "Al termine di una lunga malattia la scorsa notte ci ha lasciato Marino, assistito con tanto amore, insieme da mamma Margherita, Marco e tutti noi, spegnendosi lentamente nel suo letto. Già ora sentiamo la tua mancanza. Che la terra ti sia lieve!". Il funerale sarà alle 15 del 2 aprile alla chiesa di Orentano.