Pedone di 88 anni investito vicino al centro di Empoli

Un uomo di ottantotto anni è rimasto lievemente ferito dopo un investimento a Empoli. L'uomo era in via Verdi vicino all'intersezione con via Sanzio, in prossimità delle strisce pedonali. È stato investito verso le 8 di oggi, martedì 1 aprile.

Sul posto la polizia municipale e la pubblica assistenza di Empoli, che ha portato in codice verde l'uomo in ospedale a Empoli, le condizioni non destano preoccupazioni. Il traffico è stato bloccato per qualche minuto ma la situazione è già tornata alla normalità.

