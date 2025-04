Pisa si riconnette a Dubai: torna il volo diretto di Flydubai

Toscana Aeroporti e flydubai annunciano la ripresa dei voli diretti tra l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e Dubai, sospesi temporaneamente per la stagione invernale. A partire da oggi, i passeggeri potranno nuovamente usufruire di un collegamento strategico che facilita l’accesso a Dubai e, quindi, a centinaia di destinazioni globali servite dal network della compagnia aerea.

Il ritorno della rotta Pisa-Dubai, con fino a tre frequenze settimanali, conferma il ruolo dell’Aeroporto di Pisa come hub strategico per la connettività internazionale, favorendo non solo il turismo ma anche lo sviluppo economico e commerciale della Regione. Dubai, grazie alla sua posizione strategica, funge da porta di accesso a numerosi mercati internazionali, garantendo connessioni immediate verso destinazioni chiave in Medio Oriente, Asia e Africa, tra cui le Maldive (Male), la Tanzania (Zanzibar e Dar Es Salaam), il Kenya (Mombasa), la Malesia (Penang), la Tailandia (Krabi), l'Oman (Muscat e Salalah), l'Arabia Saudita con 18 rotte, l’Iran con 11 rotte, il Nepal (Katmandu), lo Sri Lanka (Colombo), il Bangladesh (Dacca) e il Pakistan (Karachi e Sialkot).

“Siamo entusiasti di annunciare la ripresa dei voli diretti per Dubai. Questo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo dell’Aeroporto di Pisa come scalo di grande interesse nello scenario internazionale, offrendo ai nostri passeggeri opportunità di viaggio sempre più ampie e accessibili,” ha commentato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. “La ripresa della rotta è un segnale di fiducia e di crescita che contribuisce a promuovere i flussi turistici e commerciali tra la Toscana e i mercati globali.”

Jeyhun Efendi, Divisional Senior Vice President della divisione Operazioni commerciali ed E-commerce di flydubai, ha dichiarato: “Dal 2009 continuiamo a impegnarci per aprire mercati poco serviti e migliorare la connettività per i nostri passeggeri, e siamo contenti di poterlo fare anche con questo nuovo servizio trisettimanale per Dubai. Con l’avvicinarsi dell'intenso periodo di viaggi estivi, non vediamo l'ora di accogliere a bordo sempre più passeggeri dall'Italia, che possono godersi un'esperienza di viaggio confortevole sia in Business che in Economy Class.”

