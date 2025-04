Ponteggio fermo da oltre sei anni alla stazione dei carabinieri di Lastra a Signa

UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri Toscana, sollecita un impegno concreto da parte delle istituzioni per un intervento urgente al Comando Stazione Carabinieri di Lastra a Signa. La struttura, risalente ai primi del '900, da oltre sei anni è avvolta da un ponteggio che, anziché segnare l'inizio dei lavori di riqualificazione, è divenuto il simbolo di un preoccupante immobilismo.

Nonostante le reiterate richieste di intervento avanzate dall’Amministrazione, a oggi non vi sono state risposte concrete né azioni tangibili volte a ripristinare le condizioni di sicurezza, il benessere del personale e la funzionalità dell'edificio. Il protrarsi di questa situazione rischia di compromettere ulteriormente la stabilità strutturale dell'immobile e l'operatività del presidio.

Sappiamo che il Comando Legione Carabinieri di Firenze, insieme al Comando Provinciale di Firenze, sta collaborando con il Provveditorato alle Opere Pubbliche perché si giunga a una soluzione concreta, restituendo alla Stazione Carabinieri la visibilità e la piena efficienza operativa che merita. UNARMA auspica che questo sforzo sinergico tra le istituzioni porti, in tempi brevi, a un intervento risolutivo.

Unarma, sigla storica nata nel 1993, nasce come Associazione Culturale ed è la prima sigla che nell’Arma dei Carabinieri ha parlato di “mutuo soccorso”, inteso come principio che ognuno potesse avere bisogno di aiuto, sull’importanza di poter contare sulla solidarietà e sull’appoggio degli altri in un ambiente dove le tutele e i diritti dei lavoratori con le stellette non erano riconosciuti. L’Associazione si prefigge l’obiettivo di tutelare e assistere i militari dell’Arma in delicati settori quali diritti, legalità e pari opportunità.

Notizie correlate