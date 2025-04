Parco di Serravalle, ripristinati 19 cartelli vandalizzati

Il 13 aprile, a pochi giorni dalla Giornata mondiale per la consapevolezza dell'Autismo e a Empoli sarà una 'giornata indimenticabile'. Al Parco di Serravalle, dalle 9.30, verranno ripristinati i cartelli in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), precedentemente vandalizzati. Alle 9.30, dopo l'inaugurazione, si terrà una passeggiata per i sentieri del parco organizzata con la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa Uisp Empoli Valdelsa, Abbracciami Aps.

L'ANTEFATTO - Il 2 aprile 2024 fu inaugurata la segnaletica CAA nel Parco di Serravalle. Fu allora che il progetto ideato dall'associazione Abbracciami Aps e realizzato da Fondazione CR Firenze con il cofinanziamento del Comune di Empoli portò a inserire una segnaletica con pittogrammi e supporti visivi nei pressi delle attrazioni principali. L'idea alla base del progetto era di rendere accessibile la realtà quotidiana alle persone disabili e con fragilità comunicativa, sensibilizzando anche il resto della comunità che diventa così inclusiva.

Purtroppo, nel corso dei mesi, 19 cartelli direzionali sono stati vandalizzati, mentre i pannelli informativi sono rimasti intatti. Grazie allo sforzo di Abbracciami (che ha acquistato i nuovi cartelli) e del Comune di Empoli (che li apporrà dove avevano sede), la segnaletica verrà ripristinata e il 13 aprile sarà l'occasione per poterla ammirare nell'ambito di una passeggiata primaverile.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta il vice sindaco con delega al Sociale, Nedo Mennuti: "Questi cartelli hanno utilità per tutti perché danno indicazioni su dove si trovano i punti di interesse di tutto il parco. La Comunicazione Aumentativa e Alternativa serve a tutti, in particolar modo alle persone con disabilità, quindi l'amministrazione chiede rispetto e cura verso questa cartellonistica".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa