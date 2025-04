Un 27enne di origini marocchine è stato arrestato a Firenze per estorsione. I carabinieri sono intervenuti in piazza della Stazione il 30 marzo. Il 27enne aveva rubato giorni addietro il giacchetto a un connazionale e gli aveva chiesto 10 euro per restituirglielo.

Al momento dell'estorsione è nata una rissa e la vittima è stata percossa. I militari hanno bloccato l'autore e aiutato la vittima. Il 27enne è stato portato a Sollicciano.