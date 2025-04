Ruba vestiti e colpisce un addetto alla sicurezza, arrestato

Rapina impropria a Firenze, un 20enne di origini peruviane è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane era entrato in un negozio di piazza del Grano e aveva preso vestiti per un totale di 210 euro per poi scappare. Un addetto alla sicurezza ha provato a bloccarlo ma il 20enne lo ha aggredito per fuggire.

I carabinieri stavano passando dal negozio in quel momento, uno dei dipendenti li ha chiamati e i militari hanno bloccato il malvivente. La refurtiva è stata recuperata e consegnata, il giovane è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Firenze.