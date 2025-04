Sanità pubblica, incontro a Santa Croce in biblioteca

Le forze politiche che costituiscono il gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce sull'Arno”, ovvero, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Italia Viva, promuovono una iniziativa di confronto aperta a tutta la cittadinanza sul tema della difesa della Sanità Pubblica.

L'iniziativa si terrà mercoledì prossimo, 2 aprile, alle ore 21 presso la “saletta Vallini” in piazza Matteotti nr. 8 a Santa Croce sull'Arno.

In particolare si discuterà dei tagli alla Sanità voluti dal Governo e dei potenziali effetti anche sul nostro territorio, quali i modelli organizzativi alternativi possibili, cosa funziona e cosa non funziona nel modello toscano. A discutere e ad approfondire questi temi saranno Paolo Malacarne, medico anestesista rianimatore e consigliere comunale, Alessandro Cipriano, della segreteria provinciale del PD con delega alla Sanità e medico di pronto soccorso, Luigi Susini, ginecologo ospedaliero in pensione. Modererà la serata Mariangela Bucci, consigliera comunale di Santa Croce sull'Arno e psicologa.