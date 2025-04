Serie di furti a farmacie e lavanderie a Empoli. I titolari: "Non si vive sicuri, ci tutelino"

Un'altra serie di colpi a farmacie e altri esercizi nella notte di ieri a Empoli, l'ennesima serie di spaccate compiute negli ultimi mesi e i commercianti tornano a chiedere più controlli.

Ieri notte sono stati presi di mira in particolare le attività di piazza Borromini e una farmacia a qualche centinaia di metri di distanza, in piazza San Rocco.

I ladri in piazza Borromini avrebbero spaccato la vetrata della farmacia e forzato il distributore di profilattici per raccogliere le monete al suo interno, poi hanno tentato di entrare nella vicina lavanderia forzando il lucchetto, ma sarebbero stati messi in fuga dall'arrivo delle forze dell'ordine allertate da alcune persone che avrebbero assistito alla scena. Sul posto è intervenuta la polizia. Non sarebbe il primo caso di spaccate e furti avvenute nella piazzetta.

Solo il giorno prima, domenica notte, i ladro avevano già fatto visita alla farmacia forzando il distributore di profilattici facendo danni per oltre 1000 euro. La titolare ha fatto regolare denuncia alla polizia. Un altro colpo era avvenuto tra novembre e dicembre scorso, sarebbero quindi almeno tre gli episodi in appena 4-5 mesi. I ladri non avrebbero mai trovato soldi nella cassa, né hanno portato via farmaci, ma l'obiettivo era soprattutto quello di racimolare le monete nel distributore di profilattici.

Stesse modalità all'altra farmacia, quella in piazza San Rocco, dove anch ein questo caso è stato scassinato il distributore per raccogliere le monete. Furti simili sarebbero avvenuti anche in altre farmacie di Empoli. La rabbia tra le titolari è tanta: "Le farmacie di Empoli con questi distributori non sanno come fare, si fanno le denunce, ma di fatto servono solo per i risarcimenti assicurativi per il resto sembra che le indagini delle forze dell'ordine non portino a nulla. Non facciamo in tempo ad aggiustare i distributori che li scassinano nuovamente, è una lotta impari. Parliamo di migliaia di euro di danni che l'assicurazione risarcisce solo parzialmente. Inoltre data la facilità con cui riescono ad entrare e farla franca potrebbero la prossima volta portare via farmaci o chissà cosa. Le telecamere non servono perché come è accaduto ad altri colleghi i ladri agiscono a volto coperto, così come l'allarme. Sta alle forze dell'ordine intervenire. Ci sentiamo insicuri, ci svegliamo ogni girono che abbiamo paura succeda qualcosa, non si vive sicuri sapendo che le attività commerciali vengono scassinate cosi"

Anche alla lavanderia di piazza Borromini non è andata meglio, e anche questo esercizio denuncia almeno tre colpi in un paio di mesi. Se questa volta i ladri sono riusciti a rompere solo il lucchetto prima di fuggire, l'ultima volta qualche mese fa i ladri hanno portato via 4-500 euro lasciando dietro di sé danni per oltre 3mila euro. Quello delle lavanderie, peraltro, è un 'business' molto battuto dai ladri della zona e sono diversi i colpi avvenuti in questa tipologia di esercizio: solo per citare alcuni episodi più recenti lo scorso gennaio fu sventato un furto in una lavanderia in piazza Matteotti grazie alla videosorveglianza e la stessa era stata oggetto di almeno altri 4 colpi nel 2024, un furto con scasso era avvenuto alla lavanderia in via Segantini a novembre 2024 e nello stesso esercizio un ladro si era nascosto sotto un lenzuolo, una coppia specializza in colpi in lavanderia si è scoperto che operava anche a Empoli, e infine fece molto scalpore la notizia dell'uomo barricato in una lavanderia a seguito di un furto in via Ferruccio Busoni uscito solo dopo ore di trattativa con i reparti speciali delle forze dell'ordine.

"Si tratta di una serie di colpi in pochi mesi alle nostre attività - spiega il titolare - adesso basta. Ci provocano migliaia e migliaia di euro di danni a fornte di qualche centinaia di euro rubati, vogliamo fare un appello alle istituzioni e forze dell'ordine per sollecitare tutti a darsi da fare. Ci tutelino un po' perche cosi ci passa la voglia di lavorare"