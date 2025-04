Si finge brigadiere per truffare due anziani, arrestato

Un 34enne di Napoli è stato arrestato a Lucca per la truffa del carabiniere. Lunedì 31 marzo alle 9.30 due coniugi anziani lucchesi vengono chiamati da un presunto maresciallo che dice loro di una rapina al nord, effettuata da un'auto con la targa identica a quella dei coniugi, probabilmente clonata. Il sedicente carabiniere invita l'uomo alla stazione di San Concordio per chiarire la posizione col comando. L'anziano segue le indicazioni, contatta l'utenza fornita dal truffatore e intuisce qualcosa, quindi chiama i veri carabinieri. I reali militari fanno proseguire la pantomima alla coppia per riuscire a beccare sul fatto i truffatori. Alla casa degli anziani si presenta un presunto brigadiere che, fermato dai veri carabinieri, viene smascherato e arrestato per truffa.

