Stefano Donati nuovo presidente del Centro Studi Musicali Busoni

Ieri (lunedì 31 marzo 2025), nella sede di piazza della Vittoria, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni formato dai cinque consiglieri nominati dal Comune Eleonora Caponi, Stefano Donati, Sanzio Fusconi, Daniela Tinghi e Marco Venturini e quattro designati dalla Città Metropolitana di Firenze Elena Fontani, Senka Maida, Marco Soldaini e Claudio Tommasoni.

All’unanimità Stefano Donati è stato eletto nuovo presidente: segretario del Centro dal 1991 al 2023, una vita dedicata alla musica, alla vita culturale di Empoli e alla struttura di Piazza della Vittoria che trova il coronamento con questa nomina. Alla vicepresidenza Elena Fontani.

Dal Centro Busoni: “Un ringraziamento al sindaco Alessio Mantellassi, all'assessore Matteo Bensi e tutta l’amministrazione comunale per il costante sostegno, insieme alla Città Metropolitana di Firenze. Un ringraziamento speciale al CDA uscente, in particolar modo alla presidente Eleonora Caponi che ha guidato il Centro per questi cinque anni. Con un inizio di mandato nel 2020 con una pandemia mondiale e le conseguenti chiusure, ha saputo guidare la struttura verso grandi successi, conferme e crescita nel panorama culturale cittadino e non solo. A lei e ai consiglieri uscenti Gianni Bagnoli, Omar Daini, Rossella Dei, Donatella Martini, Valerio Selmi, Marco Seri, Sabrina Simoncini va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

