A Licciana Nardi un 46enne nordafricano, abituale cliente di una sala slot, ha tentato una rapina dopo aver perso 2.000 euro al gioco. In forte agitazione, ha chiesto i soldi alla cassiera, e dopo il suo rifiuto è scoppiata una colluttazione. Le grida della giovane hanno attirato l'attenzione di un cliente, mentre i carabinieri sono intervenuti arrestando l'uomo, già noto per precedenti. Il giudice ha confermato l'arresto e disposto la custodia in carcere.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: