Tentano truffa specchietto a Empoli, si nasconde in un palazzo poi aggredisce agenti

Hanno tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto a Ponte a Elsa, in via Salvo D'Acquisto, ma l'automobilista si è accorto del raggiro e ha chiamato la polizia stradale. Intervenuta sul posto, però, è iniziato prima l'inseguimento, poi uno dei truffatori si è 'barricato' in un palazzo e la cosa si è risolta solo dopo l'aggressione di questo a due agenti che sono finiti in ospedale. A riportarlo è il quotidiano La Nazione. Tutto è accaduto ieri mattina. Dopo la segnalazione alla polizia stradale gli agenti, giunti prontamente sul posto e raccolte le testimoniazne, hanno individuato i due truffatori. Ne è nato un inseguimento a piedi, poi uno dei due si è barricato nell'androne di un palazzo. Dopo minuti di trattativa il truffatore avrebbe usato calci e pugni contro gli agenti, che avrebbero riportato ferite lievi.

