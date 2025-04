Tre giorni dopo riecco l'Use Computer Gross: sfida con Pavia

Giusto il tempo di salutarsi domenica sera con in mente la splendida prestazione contro Borgomanero, che l’Use Computer Gross torna a sbucare dal tunnel del Pala Sammontana per recuperare la partita rinviata per il maltempo. Appuntamento mercoledì sera alle 21 quando, a far visita ai ragazzi di coach Valentino sarà Pavia (arbitri Corso di Pisa e Russo di Firenze), sulla carta una delle squadre che puntano al salto di categoria e sul cui campo i biancorossi sono passati nel match di andata.

Una gara che Tommaso Cappa, uno degli assistenti dello staff tecnico, inquadra così. “Torniamo in campo contro una squadra candidata alla promozione – spiega – e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in volata di domenica contro San Miniato. Il quintetto è di esperienza per la categoria a partire dal play Hidalgo che sta viaggiando a 15 punti di media. Poi come esterni ci sono Smith e Apuzzo mentre completano il quintetto Avanzini e sotto le plance Bogonovic che si sta dimostrando un fattore decisivo per questa categoria a suon di doppie doppie. Dalla panchina escono Lomele e Carpani oltre a Manna”. “Da parte nostra – prosegue – dobbiamo continuare in questo percorso che finora mi pare ottimo. Per noi è un vero e proprio tour de force viste le tre partite in una settimana e per questo dovremo essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali per affrontare questa partita molto difficile”.

Come sempre la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube use basket tv.