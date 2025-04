Usò spray al peperoncino in classe: sospesa per sette giorni

È stata sospesa per sette giorni, con obbligo di frequenza, la ragazza che a fine febbraio scorso avrebbe utilizzato in una classe di una scuola superiore a Pontedera lo spray al peperoncino durante la lezione. A riportarlo è Il Tirreno. La decisione è stata presa dal consiglio di classe e di istituto. Lo spray aveva creato scompiglio nella classe, con i ragazzi che avevano avuto difficoltà respiratorie, tosse e bruciore agli occhi. Non ci sono state conseguenze gravi e le lezioni sono continuate la mattina stessa. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto. Al momento non ci sarebbero conseguenze penali.

