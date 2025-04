A Montagnana Val di Pesa la Festa delle Frittelle

Domenica 13 aprile 2025 Montagnana Val di Pesa sarà il cuore pulsante della tradizione e della convivialità con la nuova edizione della tanto attesa Festa delle Frittelle. L’iniziativa, organizzata dal Comitato delle Frittelle, composto da Circolo ARCI, Circolo MCL La Terrazza e Associazione Libera Caccia Montespertoli e patrocinata dal Comune di Montespertoli, si svolgerà per l’intera giornata in Piazza degli Ulivi, trasformata per l’occasione in un grande spazio di festa, gusto e partecipazione.

Il programma è ricco e variegato. Si parte alle ore 9:30 con l’evento “Silent Fitness” di RockUnMonte, una sessione di fitness all’aperto con cuffie wireless e ritmi coinvolgenti, dedicata al tema “Figli dei fiori”, con attività come pilates, zumba e sport fitness.

Nel corso della giornata sarà possibile mangiare le celebri frittelle, vere protagoniste della festa, preparate sul momento dalle volontarie e dai volontari locali. Parallelamente, sarà attivo il Mercatino Artigianale con stand creativi e prodotti tipici.

Alle 15:30 spazio al ballo country con il coinvolgente gruppo 4 Jumps, che guiderà esibizioni e prove aperte al pubblico. Un’occasione per lasciarsi trascinare in una danza collettiva, tra musica e sorrisi.

Tra le attività più attese anche la seconda edizione del Torneo di Calcino Balilla. Le iscrizioni sono aperte: per partecipare è sufficiente lasciare nome, ruolo e numero di telefono presso il bar oppure contattare direttamente Francesco al 333 8282181.

Non mancheranno gli stand delle associazioni locali, come “Passiamo anche noi”, e l’attesissima Lotteria delle Frittelle, curata dal Comitato delle Frittelle. Sarà presente anche la Contrada del Pozzo, che coinvolgerà grandi e piccoli in giochi divertenti e momenti di condivisione, offrendo l’occasione per conoscere più da vicino la vita e le attività della contrada.

Per informazioni: Alessandro – 0571 671314 WhatsApp – 392 1292808

Per aggiornamenti su facebook: Sagra delle Frittelle