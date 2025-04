'A pranzo con il cuore', iniziativa per la salute della comunità di Montespertoli

Domenica 13 aprile 2025, alle ore 13:00, presso la Pizzeria “Dolce Vita” della Casa del Popolo di Montespertoli, si terrà “A pranzo con il cuore”, un evento solidale di raccolta fondi destinato all’acquisto di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) per la comunità locale.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, l’Associazione ACTI Roberto Frati e il Comune di Montespertoli, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più sicuro e pronto a intervenire in caso di emergenze cardiache.

"L'obiettivo è realizzare una vera e propria 'rete salvavita' a disposizione di tutti i nostri cittadini, perché i defibrillatori possono realmente salvare vite in attesa che arrivino i soccorsi. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione Cardio Trapiantati Italiani per il sostegno nell’acquisto dei DAE e la Croce d’Oro per l’impegno profuso nella formazione e per il costante supporto nella gestione e manutenzione dei defibrillatori. Il prossimo pranzo per la raccolta fondi è previsto per il 13 aprile presso la Casa del Popolo di Montespertoli." dichiara l'Assessora Daniela Di Lorenzo.

Attualmente, nel territorio di Montespertoli sono operativi dieci DAE, posizionati in punti strategici accessibili 24 ore su 24, tra cui:

- Piazza del Popolo – Farmacia Picca

- Viale G. Matteotti – Farmacia Nova

- Via Aldo Moro (Capoluogo)

- Ambulatori Fornacette

- Ortimino (pensilina piazza)

- Martignana (pensilina davanti Bar Alice)

- Trasanti (presso la fattoria)

- Montagnana (pensilina autobus piazza)

- San Quirico (Casa del Popolo)

- Lucignano (ex Circolo)

A questi si aggiungono i DAE presenti in tutti i plessi scolastici del Comune. Entro la fine dell’anno, sono previste ulteriori installazioni nelle località Il Pino, Baccaiano e Anselmo, rafforzando ulteriormente la rete di dispositivi salvavita sul territorio.

Il contributo di partecipazione al pranzo è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini sotto i 12 anni, comprendendo sia il pasto sia la quota di sostegno per l’acquisto del defibrillatore. Il menù prevede: antipasto misto, penne strascicate, braciole alla pizzaiola con piselli, dolce, caffè, acqua e vino.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 347 53 57 755.

Per chi non potesse essere presente al pranzo, è comunque possibile contribuire alla causa con una donazione presso la Cartoleria Gori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

