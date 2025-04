A Volterra è tempo di mostra del tartufo marzuolo

Sabato 5 e domenica 6 aprile tutto pronto a Volterra per il nuovo attesissimo appuntamento con la MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO, edizione numero dodici per l'evento che inaugura la primavera del gusto di Toscana celebrando i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento pensato per tutta la famiglia.

Cuore pulsante della manifestazione saranno come sempre le Logge del Palazzo Pretorio di Piazza de' Priori, cornice dove tanti artigiani del gusto presenti presenteranno al pubblico tra vendita e assaggi il meglio del paniere locale: tartufo ovviamente, il figlio più pregiato di queste terre, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci.

Il tutto accompagnato da un ricco calendario di eventi e iniziative che abbracceranno la città dentro e fuori mura per far conoscere - anche attraverso i suoi giacimenti gastronomici – il ricco patrimonio storico ed architettonico e le tante unicità del territorio. Fra queste la NOTTE BIANCA DEL TARTUFO, che fino alla mezzanotte di sabato vedrà l’apertura straordinaria di negozi ed attività commerciali e la città animarsi di musica e iniziative che culmineranno alle ore 23 in Piazza dei Priori con la suggestiva esibizione “Fuoco e Anima” a cura della compagnia “I Mercenari”.

Nella giornata di domenica da non perdere le spettacolari performance dei GIOCOLIERI, MUSICISTI ed ARTISTI DI STRADA che a partire dalle ore 15 si esibiranno per le vie della città, la simulazione guidata di raccolta di tartufi A CACCIA DI TARTUFO con i tartufai locali e i loro inseparabili segugi (ritrovo al Parco E. Fiumi alle ore 10.30 e 15.30) ed ancora l’ESCURSIONE GUIDATA “I PAESAGGI DEL TARTUFO VOLTERRANO” (partenza e rientro alle Balze di Volterra con ritrovo alle ore 9.30 al Parcheggio Balze).

Senza dimenticare sempre domenica, alle ore 17.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, la consegna del PREMIO “GIOVANE JARRO”, settima edizione dell’appendice dell'importante riconoscimento da anni conferito durante l'edizione autunnale di Volterragusto ai più importanti comunicatori di settore: un premio che vuole valorizzare l'impegno di quei giovani Under 35 che in ambito professionale si siano distinti nell'opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica.

A riceverlo ELEONORA RISO, regina della tredicesima edizione del seguitissimo talent show culinario MasterChef Italia. Livornese purosangue appassionata di natura e cucina, personaggio spontaneo e fuori dagli schemi, grazie al suo innato talento ha saputo conquistare gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. che l’hanno scelta fra i venti aspiranti vincitori in una finale trionfata grazie ad un menu ispirato alla cucina giapponese dalle contaminazioni labroniche. Dopo l’esperienza televisiva è arrivato anche l’esordio in libreria con “Laboratorio di sapori. 80 ricette ganzissime”, una raccolta di esperimenti casalinghi in cucina in cui Eleonora ha voluto condividere il suo approccio creativo al mondo dei fornelli. La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, avverrà come da tradizione alla presenza del Sindaco e degli organizzatori della rassegna.

Per tutta la durata dell’evento si segnalano inoltre le MOSTRE “Arte in Movimento” (Sala di via Turazza), “ARCANAE MAGISTER di EVO” (Sala del Giudice Conciliatore), “Velo Pietoso” – Installazione di Stefano De Lellis (Pinacoteca Civica), “Arte in Comune” (Terzo piano, Palazzo dei Priori) e “Mino Trafeli: Essere moderni / diventare contemporanei (1968-1947)” (Secondo piano, Palazzo dei Priori).

Un programma ricchissimo tutto da scoprire sul sito della manifestazione (www.volterragusto.com) che offrirà tanti i motivi per trascorrere il fine settimana pasquale all'insegna di piacere e relax in uno dei territori gastronomici più ricchi di Toscana.

