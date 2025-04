Treni regionali, acquisto rapido dei biglietti con carta: 'Tap&Tap' arriva su due nuove linee

Attivo anche sulle linee Lucca-Pisa e Pisa-Viareggio-Carrara,"Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale.

Sono 71 le validatrici abilitate, contrassegnate da apposita comunicazione, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata.

L’attivazione del servizio nelle 13 stazioni su queste due linee, che segue quello avvenuto a dicembre sulla Firenze-Pisa-Livorno, fa parte dell'ampio piano di digitalizzazione del Regionale, disponibile anche nel Lazio, Sardegna, Sicilia e Piemonte per i collegamenti da e per Aeroporto di Fiumicino, Elmas Cagliari, Palermo Punta Raisi, Torino Caselle, e in Veneto.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo con la stessa carta. In fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale su cui è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata.

Continua l’impegno del Regionale nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancora più fruibile, garantendo un accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa