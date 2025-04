Alloggi Erp: il sopralluogo dell’assessora Spinelli a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa

L’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa, Serena Spinelli, ha effettuato questa mattina un sopralluogo ai cantieri a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa dove sono stati realizzati interventi su 44 alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziati con i fondi del Pnc, il Piano nazionale complementare al Pnrr. Nel lotto d'intervento rientrano anche ulteriori 3 alloggi pubblici nel Comune di Monteriggioni.

“Sono soddisfatta – ha detto Serena Spinelli - sia per il rispetto dei tempi previsti che per la qualità degli interventi, che ha permesso un notevole progresso dal punto di vista energetico e ha migliorato le condizioni di sicurezza e l’abitabilità. In questo caso si è trattato di un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, che è parte del programma che interessa l’intera regione, dove stiamo intervenendo su 2.700 alloggi suddivisi in 70 lotti con un investimento complessivo di 93 milioni di euro. I risultati di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi dimostrano l'importanza di questa opportunità per intervenire con decisione nell'efficientamento e nella riqualificazione degli immobili e dei contesti abitativi Erp".

“Siamo insomma di fronte – gli ha fatto eco il presidente della Regione, Eugenio Giani – ad un piano organico di riqualificazioni e investimenti che testimonia l’impegno della Regione per un diritto che è fondamentale nella vita di tutti. L’esito dei nostri sopralluoghi conferma che tutte le opere previste dal Pnrr e dal Pnc stanno procedendo nei modi e nei tempi attesi e che rappresentano un investimento fondamentale ed economicamente molto rilevante nella storia recente dell’edilizia residenziale pubblica che compie dunque un deciso salto di qualità”.

Gli alloggi visitati dall’assessora Spinelli sono 24 in piazza Danimarca a Poggibonsi e 20 in via Veneto a Colle Val d’Elsa.

Insieme agli interventi previsti dal Pnc, grazie alla risorse e alla programmazione del Piano casa regionale, attualmente in Toscana è in corso la realizzazione di 135 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica, mentre i lavori di ripristino degli alloggi sfitti hanno già riconsegnato circa 400 alloggi e riguarderanno altri 1.500 nel triennio 2025-2027.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate