Amici per la Pelle, le opere di ragazzi e ragazze in mostra nelle scuole

Dopo l’inaugurazione della mostra di “Amici per la Pelle”, avvenuta presso il depuratore Aquarno in occasione della giornata mondiale dell’Acqua, è iniziato ufficialmente il tour che porterà le opere realizzate dagli studenti nelle diverse scuole che partecipano al progetto. Si tratta di un’ulteriore fase del percorso di studio e sensibilizzazione offerto da Amici per la Pelle, il progetto didattico promosso da UNIC-Concerie Italiane con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Grazie alla mostra itinerante, gli studenti potranno rivedere i lavori realizzati per Amici per la Pelle presentati in occasione della fiera Lineapelle e potranno confrontarsi con ospiti di scuola, impresa e istituzioni, su tutto quanto è connesso all’industria conciaria. Il tour delle opere si è aperto nella scuola media Banti di Santa Croce sull’Arno, alla presenza della dirigente scolastica Laura Cascianini, del sindaco Roberto Giannoni e dell’assessore alla scuola Valentina Fanella. Con loro, rappresentanti dell’Associazione Conciatori.

“La mostra -dice il sindaco Giannoni-premia l’impegno degli studenti che partecipano ad Amici per la Pelle. L’amministrazione comunale è orgogliosa di partecipare a questo progetto insieme agli altri comuni del comprensorio, all’Associazione Conciatori e alle scuole, tutti insieme per fare crescere nelle nuove generazioni la cultura della lavorazione della pelle”. “Amici per la Pelle-dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- accompagna gli studenti lungo tutto l’anno scolastico, li diverte e spiega loro le possibilità connesse alla concia. Il suo valore è tanto più prezioso nell’attuale momento storico in cui è utile fare conoscere alle giovani generazioni le opportunità di studio e lavoro offerte dalla filiera della pelle”.

Dopo l’inaugurazione nella scuola media di Santa Croce sull’Arno, da ieri le opere sono esposte nell’Istituto Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, dove sono state presentate dagli studenti della scuola alla presenza del dirigente scolastico Sandro Sodini, del sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini e dell’assessore comunale alla scuola Nicola Sgueo.

“La cultura del lavoro conciario -dice il sindaco Mini- è il patrimonio del nostro territorio che con il tempo è diventato il know-how della nostre zone. E' quello che ci ha garantito ricchezza e crescita. Per questo credo che sia giusto per i ragazzi delle nostre scuole conoscere il mondo della pelle, da un lato elemento identitario, dall'altro un affacciarsi a un possibile sbocco lavorativo che un domani potrà diventare un mestiere con un alto profilo professionale, invidiato in tutto il mondo come già accade”.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa