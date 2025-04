Aquatempra assume: opportunità di lavoro alla piscina di Empoli e negli altri impianti

Opportunità di lavoro presso Aquatempra, gestore delle piscine comunali di Empoli, Fucecchio e Santa Croce sull'Arno, Certaldo, San Gimignano.

Sul sito è possibile prendere visione degli avvisi di selezione pubblica per la ricerca del personale indetti dalla società, tramite valutazione di titoli e colloquio, compresi requisiti e modalità di presentazione della domanda.

Selezioni aperte per l'assunzione a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, di un/una addetto/a alla contabilità aziendale: per questa selezione, si legge nell'avviso, la sede di lavoro sarà l'impianto comunale di Empoli in viale delle Olimpiadi e la domanda dovrà essere presentata entro le 12 del 30 aprile 2025.

Sempre per la piscina comunale di Empoli indetta la selezione, per l'assunzione tempo determinato, di operatori dei centri estivi: la domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire ad Aquatempra entro le 12 del 30 aprile 2025.

Riguardo anche agli altri impianti, di seguito elenchiamo gli avvisi di selezione in corso con sede presso una delle piscine comunali gestite dalla società: come riportato da Aquatempra la sede sarà determinata "al momento dell'eventuale assunzione in base alle esigenze organizzative e di continuità del servizio e potrà essere variata in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavoro". Tra questi si trovano:

Avviso pubblico per istruttori di nuoto, a tempo determinato e parziale eventualmente trasformabile a tempo indeterminato: la domanda dovrà essere presentata entro le 12 di venerdì 4 aprile 2025. Stesse modalità e stessa scadenza per l'assunzione di assistenti bagnanti.