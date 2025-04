Arto inferiore incastrato nella ruota di un trattore, anziano salvato

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pisa questa mattina in Via Crinale, nel comune di Santa Maria a Monte, per soccorrere un uomo rimasto ferito durante delle attività agricole.

L’allarme è scattato intorno alle 11:30, quando un anziano signore si è trovato con l'arto inferiore incastrato nella ruota di un piccolo trattore. La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta sul posto, ha lavorato con grande prontezza ed esperienza per liberare la gamba dell’uomo, permettendo il successivo intervento del personale sanitario del 118.

Dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, l’infortunato è stato trasportato dai Vigili del Fuoco, con l’ausilio di una lettiga, fino a un’area aperta e sicura dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Santa Maria a Monte per le necessarie verifiche e la gestione della viabilità.