Assalto al portavalori, a Livorno una task force anti rapine

A Livorno è stata attivata una task force interforze, coordinata dal questore Giusi Stellino, per rafforzare la sicurezza nel settore del trasporto valori dopo una rapina avvenuta a San Vincenzo. Ogni trasporto di denaro o valori dovrà ora essere comunicato preventivamente alle forze di polizia, con dettagli su tragitto, orari e modalità. Tra le misure previste c'è anche l'uso dei droni per la sorveglianza. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha sottolineato l'importanza di una risposta forte e strutturata, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della provincia e stabilire regole operative chiare in collaborazione con le società di trasporto valori e gli enti gestori della rete viaria.

