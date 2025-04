CNA Storie, Daniele Infurna racconta Tecno Moto Infurna

Ritorna la rubrica CNA Storie Radio Lady, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 2 aprile 2025, ospite della trasmissione è stato Daniele Infurna, titolare di Tecno Moto Infurna, storica realtà empolese attiva da oltre 40 anni nel settore delle due ruote. In studio con lui anche Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa.

Tecno Moto Infurna è un’azienda a conduzione familiare di Empoli, dove padre e figlio lavorano fianco a fianco offrendo assistenza su moto di ogni marca e modello. Un'attività fondata sulla passione e sulla continua innovazione: "Abbiamo strumenti costantemente aggiornati per stare al passo con l’evoluzione delle moto, che cambiano radicalmente a ogni nuovo modello: dal cablaggio alla posizione del tappo dell’olio. Lo stesso vale per le moto elettriche, che richiedono una formazione specifica".

La storia dell'azienda comincia con Salvatore Infurna, il padre di Daniele, che tuttora lavora nell'officina: "Nel 1981 Salvatore, assieme a suo fratello Angelo, rilevò l'officina che apparteneva ai suoi datori di lavoro quando era ragazzo", racconta Infurna. "Il passaggio di proprietà avvenne mentre Salvatore era a fare il servizio militare: tornò qui solo per firmare le carte e poi ripartì per la leva. Dall'81 a oggi sono passati tanti anni - racconta Daniele - e da noi sono passati tantissimi motori: dalle Vespe e i Ciao fino a moto che sembrano aerei da quanta elettronica hanno. Mio padre ha visto tutta questa evoluzione".

La storica azienda, che si occupa - come dice Daniele - "di tutto ciò che ha due ruote" è conosciuta in tutto il territorio empolese anche grazie al suo logo inconfondibile: un cinghiale su due ruote. Lo stesso logo ci dà il benvenuto non appena accediamo al sito tecnomotoinfurna.it. A proposito del 'cinghiale su due ruote', Daniele svela che quando era piccolo "mio padre mi fece scegliere quale logo adottare per l'azienda e ho scelto quello che è poi diventato iconico".

L'officina di Tecno Moto è specializzata in meccanica, manutenzione, riparazione, preparazione delle centraline, sospensioni e blocchi motore delle moto, fino ai restauri di Ciao e Vespe.

Il titolare ha poi raccontato come si è avvicinato al mestiere: "Mi sono avvicinato intorno ai 18 anni, perché in quel periodo mio padre ha avuto un problema di salute. Da studente mi sono ritrovato a dare una mano in officina, anche se non sapevo fare nulla. Ma la passione per le moto era nel sangue: viaggiavo con mio padre per le piste quando avevamo il team di corse. Così sono rimasto a lavorare".

A proposito del loro team, Daniele racconta che avevano "una squadra 125 SP, una 125 GP da Gran Premio con l'Aprilia e un team Superstock 600, prima con Honda CBR e poi con Yamaha. Il pilota più famoso che ha corso con noi è stato Raffaele Rosa, che ha disputato il mondiale di MotoGP 125 e poi è passato alla Superstock". "La pista – racconta – è cambiata molto da quando gareggiavamo noi a oggi. Ciò che è rimasto più 'vero' è l'ambiente amatoriale, dove si corre per divertimento, come per esempio al Mugello". Oggi, sebbene non gareggino più, continuano a fornire assistenza ai clienti che portano le moto in pista.

Anche i meccanici hanno bisogno di supporto, proprio come quello offerto da CNA, che fin dalla fondazione dell'azienda ha affiancato Tecno Moto Infurna nella gestione aziendale: "A livello meccanico siamo noi meccanici a doverci formare, ma gestire un'azienda è tutt'altra cosa ed è molto complesso. Dal 1981 CNA ci ha sempre dato un grandissimo aiuto, ci siamo subito associati".

In 40 anni al servizio degli empolesi appassionati delle due ruote, Tecno Moto Infurna si è creata una clientela molto varia: "Si va dal ragazzino che ha comprato il motorino per andare a scuola fino al signore, cliente di mio padre magari da 40 anni, da quando anche lui andava a scuola. Vista la vasta gamma di clienti, dobbiamo avere fornitori che ci garantiscano ricambi di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo, così da offrire manutenzione ordinaria senza costi esorbitanti".

Ogni pezzo è importante, nessuno escluso. Anche le gomme, che possono sembrare un dettaglio secondario, in realtà sono fondamentali, ecco perché Daniele, oltre alla manutenzione, offre anche consulenza sulla scelta del giusto pneumatico: "Indirizzo il cliente sul tipo di gomma più adatta all'uso che fa della sua moto: chi percorre lunghi viaggi in autostrada ha esigenze diverse rispetto a chi fa gare o curve al San Baronto".

Ovviamente, oltre ai clienti che accettano di buon grado i consigli di Infurna, c'è anche chi, scherza Daniele, "preferisce credere a quello che legge sui forum su internet piuttosto che a chi ha 30 anni di esperienza alle spalle". Valentina Cantini conclude: "L'artigiano insegna, meglio affidarsi a lui!".

Via Livornese, 109, Empoli FI

0571-944051

tecnomotoinfurna.it