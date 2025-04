Controlli nel Livornese: un arresto e varie denunce per droga, scoperta targa falsa

Intensificata l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, in un’operazione coordinata che ha visto il coinvolgimento delle compagnie di Piombino, Cecina e Portoferraio, oltre al Nucleo Cinofili di San Rossore. L’intervento ha portato a numerosi risultati significativi, tra arresti, denunce e sequestri.

Arrestato 18enne per droga

Nel corso delle operazioni, un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato nel centro cittadino mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di oltre 75 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, convalidati successivamente dal Tribunale di Livorno.

Sette denunce per possesso di materiale per il confezionamento di droga

In un’altra operazione, i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un individuo già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento sono stati trovati altri sei soggetti, di età compresa tra i 21 e i 54 anni. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 200 grammi di sostanza da taglio. I sette uomini sono stati denunciati in stato di libertà per traffico di sostanze stupefacenti.

Denunciato 40enne per spaccio e lite tra pregiudicati

Sempre nell’ambito delle operazioni, un 40enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato per spaccio di droga. L’uomo è stato individuato dai Carabinieri dopo la segnalazione di una presunta rapina subita da un altro pregiudicato. Le indagini hanno rivelato che si trattava in realtà di una lite scaturita dall’acquisto di stupefacente di scarsa qualità e dalla richiesta di restituzione del denaro. Il 40enne, trovato in possesso di una dose di hashish e una di cocaina, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Livorno.

Due segnalazioni per uso di stupefacenti

Durante i controlli, una 22enne e un 53enne sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi con oltre 5 grammi di hashish destinati a uso personale. La droga è stata sequestrata per le analisi e la successiva distruzione.

Sanzione fino a 8.000 euro per uso di targa falsa

A Portoferraio, i Carabinieri hanno fermato un’auto con la targa anteriore diversa da quella posteriore. Dai controlli è emerso che la targa anteriore era contraffatta e appartenente a un altro veicolo. Il conducente, un 24enne pugliese, è stato multato con una sanzione fino a 8.000 euro, il veicolo è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato per uso di atto falso.

Controlli a tappeto: 156 persone e 110 veicoli verificati

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno controllato oltre 156 persone, 110 veicoli e quattro soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione. Inoltre, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Livorno, sono stati verificati vari esercizi commerciali del centro cittadino, senza riscontrare violazioni.

