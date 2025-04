Disattivati i pannelli informativi del Comune, termina la convenzione

Da oggi, mercoledì 2 aprile, saranno spenti i Pannelli a messaggio variabile alfanumerici (PMV) presenti sul territorio empolese. Dei 13 presenti al momento ne erano attivi solo 4: zona Pontorme-Empoli Est, in via dei Cappuccini, via Piovola e a Ponte a Elsa. La dismissione è avvenuta con il termine della convenzione con la ditta fornitrice del software gestionale. Finora venivano segnalate modifiche alla circolazione cittadina. Sono stati spesso usati anche per comunicare eventi e appuntamenti che si svolgono a Empoli.

Così afferma il vice sindaco Nedo Mennuti, delegato alla Transizione Digitale: "Approfittando del termine della convenzione abbiamo dismesso l'utilizzo di questi pannelli. Nonostante fossero legati a una tecnologia ormai vetusta, questi pannelli informativi sono stati apprezzati dalla cittadinanza. Nel corso degli anni la Rete Civica del Comune di Empoli li ha tenuti attivi pubblicando notizie, eventi, info e numeri utili, allerte codice arancio e rosso e molto altro. Stiamo studiando nuovi metodi informativi, per i quali dovrà essere firmata una convenzione con un soggetto terzo per l'installazione, la gestione e la manutenzione".

