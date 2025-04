Ferisce giovane alla gola con coltello in un bar del Fiorentino, arrestato 55enne

Lo scorso fine settimana, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito un giovane con un coltello in un bar di Reggello. L'uomo, senza motivo apparente, ha ferito il ragazzo alla gola mentre era in compagnia della fidanzata e degli amici. I Carabinieri, avvertiti tempestivamente, sono riusciti a fermarlo nonostante la sua resistenza e aggressività. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, e dopo l'udienza, è stato posto in custodia cautelare. La sua colpevolezza sarà accertata solo con una sentenza definitiva.

Notizie correlate