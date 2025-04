Fermato in zona stazione con due telefoni e 23 pacchetti di sigarette, 35enne denunciato

La sera del 31 marzo, durante un controllo straordinario del territorio a Firenze, la Polizia di Stato ha denunciato un 35enne senegalese per ricettazione.

L'uomo, fermato in piazza della Stazione mentre cercava di allontanarsi in bicicletta alla vista degli agenti, è stato trovato in possesso di due telefoni Samsung e 23 pacchetti di sigarette di dubbia provenienza. Una perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di ulteriori beni sospetti, tra cui telefoni, una decina di paia di scarpe e diversi profumi, per i quali non ha saputo fornire spiegazioni.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, con la sua posizione che sarà valutata dalle autorità competenti nel corso del procedimento giudiziario.

Notizie correlate