"Fino a completa guarigione", a Castelfranco la presentazione del libro su Battiato di Marco Masoni

Il 3 aprile alle 18 in biblioteca a Castelfranco di Sotto si svolgerà il terzo incontro della rassegna "I nostri autori", dove verrà presentato il libro "Fino a completa guarigione" di Marco Masoni edito da Aurea Nox. Un libro tematico sull'arte e la figura umana di Battiato.

In questo libro Masoni compie analisi, indagini e riflessioni sul modus operandi artistico di Franco Battiato, cucendo tra loro un ordito di dichiarazioni dell'artista e interviste a suoi collaboratori e non solo. Ne risulta una narrazione interessante e a tratti sorprendente. "Fino a completa guarigione" è una lente d'ingrandimento originale e diagonale su Battiato visto in studio, dal vivo, nella composizione, nel privato, nella spiritualità, nella pittura, nell'impegno sociale e altro. Nel libro è compreso anche un saggio filosofico su mythos e logos in Battiato (di Stefania Lombardi) e un saggio astrologico "Ero dell'ariete" (di Velvet). In più interviste esclusive a Andy & Livio (Bluvertigo), Carlo Boccadoro, Alessio Cantarella, Don Francesco Capolupo, Grazia Capone, Fabio Cinti, Gianfranco D'Adda, Filippo Destrieri, Chicco Gussoni, Ilaria Lattanzi, Luca Madonia, Michele Micheletti, Aida Satta Flores, Fabio Zuffanti.

"Presentare un libro su Franco Battiato – dice l'assessore alla cultura Nicola Sgueo - è un'operazione interessante, visto il ruolo che questo artista ha avuto nella nostra cultura contemporanea. Ha saputo affrontare in modo profondo e originale temi filosofici, utilizzandoli con uno sguardo attento alla spiritualità dell'uomo. Un artista il cui messaggio non è mai stato banale o commerciale e credo che sia giusto, oggi, continuare a indagare il suo lavoro, visto che ha quasi sempre toccato temi universali che travalicano i limiti del tempo".

Marco Masoni

Marco Masoni nato a Pisa nel 1973 è critico musicale, storico del pop e del rock, cantautore, insegnante, inventore e organizzatore di eventi musicali di vario tipo. Collabora con Prog, Classic Rock, L'Isola che non c'era e altro. Da molti anni è divulgatore dal vivo e online di storie di musiche e musicisti. Ha inciso quattro album con la prog band Germinale e due da solista. Inoltre ha pubblicato anche i libri "L’alba dentro l’imbrunire - Viaggio nella spiritualità della musica italiana" (Pacini, 2021), "Lettere da sopra la pioggia - intrecci tra musica e letteratura nella canzone italiana" (Pacini, 2022, con F. Bartelloni).

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Notizie correlate