Il Pd Empolese Valdelsa aderisce a Una nuova piazza per l’Europa

Il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa aderisce alla manifestazione ‘Una Nuova Piazza per l’Europa’, promossa dai sindaci Matteo Lepore (Bologna) e Sara Funaro (Firenze), che si terrà a Bologna domenica 6 aprile.

L’iniziativa, che prende le mosse dal precedente appuntamento romano proposto da Michele Serra e si distingue per il suo carattere civico, non legato ad alcun partito, ha come obiettivo quello di riaffermare i valori fondanti dell’Unione europea: pace, libertà, democrazia e solidarietà.

«Stiamo vivendo un momento storico inedito, che ci obbliga a riaffermare valori per noi indiscutibili, ma messi a repentaglio da guerre e sentimenti antieuropei. Il Pd Empolese Valdelsa ha deciso di aderire alla manifestazione di Bologna e di partecipare con una propria delegazione, perché convinto che si debba, ancora di più, essere costruttori di una visione europea più forte, più unita, più vicina alle persone. La mia generazione ha vissuto un periodo storico caratterizzato dall’indiscutibile fiducia rispetto alla costruzione di un rafforzato ruolo politico e sociale dell’Europa. Adesso questa visione richiede una concreta accelerazione alla luce del posizionamento di alcune forze politiche e capi di Stato. Si rende quindi necessario e essenziale il contributo di tutte le forze democratiche ed europeiste per rafforzare il progetto comunitario e contrastare ogni forma di nazionalismo» così Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa.

