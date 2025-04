Lavori di rifacimento sulle strade a Poggibonsi

Con la conclusione della stagione invernale sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale a Poggibonsi. In base alle necessità e alle priorità riscontrate, saranno rifatte le linee e gli attraversamenti pedonali in alcune strade del territorio. I lavori sono iniziati oggi, 2 aprile, in via Santa Caterina, e proseguiranno nelle prossime settimane e mesi con eventuali e temporanee modifiche viarie che saranno introdotte in base alle necessità e segnalate sul posto.

Il piano della strade su cui si interverrà sarà definito anche attraverso il confronto con i gestori dei sottoservizi che devono eseguire interventi sul territorio. Compatibilmente con i cantieri previsti l'obiettivo è quello di procedere gradualmente ai rifacimento della segnaletica laddove è presente questa necessità.

