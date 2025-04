Nuovo impianto di climatizzazione al nido Trovamici, concluso intervento

È stato installato un nuovo impianto di climatizzazione per il Trovamici, il nido d'infanzia di Largo della Resistenza. A darne notizia è l'assessora alla Scuola e all'Infanzia, Maria Grazia Pasqualetti: "È il primo intervento che ho richiesto da assessora, dopo la nomina a luglio 2024, e finalmente questi climatizzatori sono in funzione. La richiesta arrivava giustamente da parte di famiglie e insegnanti ma ora le attività, anche in periodo estivo, si terranno in un clima più piacevole".

IL DETTAGLIO DEI LAVORI - In ognuno degli ambienti del Nido d'infanzia, dove vengono svolte le attività educative, è stato posizionato un climatizzatore per garantire le giuste temperature per i più piccoli e le educatrici.

Il sistema ad espansione scelto è del tipo a flusso di refrigerante variabile (VRF), con compressori e ventilatori comandati da inverter, in grado di ottimizzare perfettamente il funzionamento, e quindi i consumi energetici, alle esigenze ed ai carichi momento per momento.

Le unità interne sono dotate di comando remoto a parete. Tali comandi sono in grado di gestire le principali funzioni dell’apparecchio, quali controllo della temperatura, della ventilazione, ecc.

Tutti gli impianti sono collegati al controllo generale (centralizzatore), in grado di gestire tutte le funzioni dei vari apparecchi, dalla segnalazione di anomalie (filtri intasati, assorbimenti eccessivi, temperature anomale, ecc.), al controllo degli stati di funzionamento (stato, temperature impostate, temperature rilevate, ecc.) fino alla gestione e programmazione (impostazione orari di funzionamento, temperature, ecc.). In tutti i locali sono stati lasciati attivi i vecchi radiatori.

L'investimento è stato di 55mila euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa