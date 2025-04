Rapinano supermercato e minacciano cassiere, arrestati due giovani

Dopo la rapina in un supermercato, avvenuta il 27 marzo, due giovani sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Grosseto. I due sono stati individuati in base a indagini dei carabinieri che li hanno poi arrestati, decisivo l'esame delle immagini di videocamere di sorveglianza, sia private che pubbliche, "rivelatesi molto importanti nella ricostruzione dei movimenti e poi dell'identità dei due", si spiega in una nota.

Ad agire nel supermercato sono state due persone col volto travisato. Dopo aver fatto irruzione nel negozio, in pieno orario di apertura, hanno minacciato il cassiere con un coltello: dopo averlo preso per la gola da dietro avevano prelevato l'incasso, circa 500 euro, scappando a piedi. Presenti molti clienti, alcuni sotto shock.

