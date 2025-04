Riapre al pubblico il Parco Mediceo di Pratolino

Riapre al pubblico nel fine settimana il Giardino delle Meraviglie. Dal 4 aprile al 2 novembre 2025 il Parco Mediceo di Pratolino sarà aperto gratuitamente al pubblico, senza prenotazione, venerdì, sabato, domenica e anche nei giorni festivi del 20, 21 e 25 aprile, 1 maggio, 2 e 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre.

L’apertura dei cancelli sarà sempre il mattino alle 10, con orario continuato fino alle ore 20 nei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre, fino alle 21 a giugno e luglio e fino alle 18 nei mesi di ottobre e novembre.

Anche lunedì 23 giugno il Parco sarà eccezionalmente aperto dalle 10 alle 21.

Invece, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, l’orario di apertura è solo su prenotazione e nella fascia oraria dalle 9 alle 14, scrivendo alla mail: parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it.

"Con la Primavera il Giardino delle Meraviglie riapre le sue porte - osserva la Sindaca della Metrocittà Sara Funaro - La Città Metropolitana di Firenze sta conducendo un lavoro attento e continuativo per il recupero del Parco Mediceo di Pratolino con una valorizzazione comprensiva anche del perduto percorso d'acqua, che verrà rigenerato. I risultati sono sotto i nostri occhi: il Giardino delle Meraviglie è sempre più tale e il Colosso dell'Appennino, magnetico attrattatore dell'ammirazione e degli sguardi di persone di ogni età, a partire dai bambini, è per certi versi meno 'solo'. Con i nuovi orari potremo fargli compagnia".

Il parco, Sito Unesco dal 2013, offre la possibilità di ammirare e fruire di due giardini all’italiana nella parte medicea e di un giardino-paesaggio in stile romantico, oltre a meraviglie come il Colosso dell’Appennino del Giambologna e opere del genio buontalentiano, circondati dal bosco con specie arboree di pregio e alberi monumentali.

In attesa del calendario estivo degli eventi al Parco Mediceo di Pratolino, già nei prossimi giorni sono previsti due momenti di particolare rilevanza: il 4 aprile alle 11 in programma un convegno con inaugurazione della mostra “Esplorazioni paesaggistiche per un parco storico” in Villa Demidoff. Saranno presentati i lavori di un laboratorio didattico interdisciplinare svolto a Pratolino dagli studenti dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura, Corso di Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio, in collaborazione con la Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze, alla presenza dei Consiglieri delegati della Metrocittà di Firenze Carlo Boni, Claudia Sereni e Nicola Armentano.

Il 12 aprile, inoltre, Pratolino ospiterà la tappa toscana del ciclo di incontri "Filo verde per un Giubileo sostenibile" dal titolo "Dialoghi sulla Terra e sul Creato - L'ecologia integrale al tempo della crisi climatica", promosso dalla Città Metropolitana con Arpat.

Dalle ore 10 partirà un itinerario a tappe nel parco per approfondire, da un punto di vista sia laico e scientifico sia etico-religioso il magistero di Papa Francesco, insieme a testimoni importanti ed esperti. Presente il consigliere con delega all’Ambiente Carlo Boni, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze.



Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa