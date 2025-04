Ruba capi di abbigliamento, poi minaccia e aggredisce addetto sicurezza

Il 31 marzo 2025, i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 28enne tunisino per rapina impropria. L'uomo aveva rubato capi di abbigliamento del valore di 70 euro da un negozio OVS in piazza Dalmazia. Quando un addetto alla sicurezza lo ha sorpreso, lo ha minacciato di morte e aggredito per fuggire. I Carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando l'uomo e evitando danni al vigilante. La merce rubata è stata restituita al negozio. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'arrestato è stato portato al Tribunale di Firenze, dove gli è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

